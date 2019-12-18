Флоренция, Италия, , 21:22 — REGNUM Неизвестные злоумышленники пытались ограбить виллу экс-депутата парламента Италии Дениса Вердини, передают местные СМИ в среду, 18 декабря.

Самая необычная подробность происшедшего — попытка грабителей сжечь с помощью зажигалок портрет лидера партии «Лига» Маттео Сальвини.

Денис Вердини ранее был руководителем флорентийского отделения другой правоцентристской партии, «Вперед, Италия», а его дочь Франческа — невеста Сальвини, что и объясняет наличие в доме портрета лидера «Лиги».