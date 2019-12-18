Петрозаводск, , 21:21 — REGNUM Один человек погиб, ещё четверо пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом и легковым автомобилем в Карелии. об этом 18 декабря сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла около 16:10 по местному времени в Сегежском районе на 708 км автотрассы Р-21 «Кола». Столкнулись рейсовый автобус «Петрозаводск — Сегежа» и легковой автомобиль Nissan. По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan столкнулся с автобусом, осуществляя манёвр по обгону двух большегрузных автомобилей.

В момент ДТП в автобусе находились 15 пассажиров. В результате ДТП на месте скончался водитель легкового автомобиля, его пассажирка была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Остальные трое пострадавших являются пассажирами автобуса, они госпитализированы, но, по данным ведомства, их состояние менее тяжёлое, чем у пассажирки Nissan. Остальные пассажиры были осмотрены медиками.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства и причины аварии. По факту ДТП начата проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии с участием автобуса ПАЗ и легкового автомобиля в Томске. Никто из участников ДТП не пострадал.

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