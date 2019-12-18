Ижевск, , 21:07 — REGNUM В Удмуртии задержаны 10 жителей республики, которые подозреваются в мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

По версии следствия, подозреваемые покупали недорогие автомобили отечественного производства, оформляли страховку, а затем инсценировали ДТП с их участием. В дальнейшем они обращались в страховые компании для получения выплат.

Установлена причастность задержанных к семи случаям мошенничества, ущерб страховых компаний составил около 900 тыс. рублей.

Трое подозреваемых помещены в СИЗО, остальные находятся под подпиской о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе аналогичным образом работала группа в составе 26 человек. Участники инсценировали 21 аварию и получили страховые выплаты на сумму 5,5 млн рублей.