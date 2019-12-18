Москва, , 20:57 — REGNUM ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло вечером 18 декабря в московском районе Отрадное. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД России.

По информации ведомства, авария произошла на улице Декабристов. Столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи.

По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет. На месте в настоящее время находятся сотрудники полиции, устанаваливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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