Москва, 18 декабря 2019, 20:57 — REGNUM ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло вечером 18 декабря в московском районе Отрадное. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД России.
По информации ведомства, авария произошла на улице Декабристов. Столкнулись легковой автомобиль и карета скорой помощи.
По предварительным данным, пострадавших в результате аварии нет. На месте в настоящее время находятся сотрудники полиции, устанаваливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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