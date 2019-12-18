Черкесск, , 20:40 — REGNUM Участники международной экстремистской религиозной организации были приговорены к разным срокам за экстремизм и незаконный оборот оружия по решению суда в Карачаево-Черкесии. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следствием было установлено, что один из обвиняемых организовал в 2016 году на территории Карачаево-Черкесии группировку международного экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). За два года к ней примкнули семь человек.

Члены организации вели пропагандистскую работу на территории Хабезского района в период 2018 года, с целью вовлечь граждан в группировку. Экстремистская деятельность организации выражалась в пропаганде исключительности и превосходства своей идеологии, пропаганде неполноценности официальных религиозных деятелей по признаку отношения к религии, таким образом, своими действиями члены организации возбуждали религиозную рознь.

Деятельность группировки была пресечена в мае 2018 года, когда члены ячейки были задержаны правоохранителями. При задержании было изъято огнестрельное оружие и различные материалы экстремистской направленности. По решению суда члены организации были признаны виновными в осуществлении экстремистской деятельности и незаконном обороте оружия.

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