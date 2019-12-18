Хельсинки, , 20:21 — REGNUM Перебои в подаче электроэнергии возникли из-за шторма и сильных снегопадов в Финляндии. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба Ассоциации энергокомпаний страны (Energiateollisuus).

Шторм и обильные снегопады обрушились на Финляндию утром 18 декабря. Вызвавший их мощный циклон в течение дня перемещается через южные и центральные районы страны в сторону России.

В результате непогоды в центральной части Финляндии по состоянию на 17:30 были обесточены 31 936 домохозяйств. Предполагается, что к вечеру 18 декабря это количество может возрасти до 40 тысяч.

К вечеру 18 декабря, по прогнозам синоптиков, ожидается усиление шторма. В акватории Финского залива скорость отдельных порывов ветра может достичь 25−30 метров в секунду. В связи с непогодой были отменены рейсы судов между Хельсинки и Таллином.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии парков и скверов в Санкт-Петербурге в связи с надвигающимся штормом.

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