Пекин, , 20:21 — REGNUM До 18 человек возросло количество людей, получивших травмы в результате землетрясения в Китае. Об этом 18 декабря сообщает агентство «Синьхуа».

Спасательная операция в провинции Сычуань на северо-западе Китая завершена, всего в ней приняли участие более шести тысяч человек. Энергоснабжение в пострадавших уездах было восстановлено полностью.

Все пострадавшие были госпитализированы, по оценкам врачей, пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,2 произошло около 11:30 по местному времени в уезде Цзычжун городского округа Нэйцзян. В результате землетрясения было разрушено либо повреждено 780 домов, энергоснабжения лишились около 12 тыс. человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти пострадавших в результате землетрясения на северо-востоке Китая.

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