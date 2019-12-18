Москва, , 18:51 — REGNUM Уголовное дело в отношении бизнесмена Фёдора Стрельцова, известного как «серый кардинал» банды Цапков, передано следователям главного следственного управления Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. В настоящее время фигурант может скрываться на Украине. Об этом ИА REGNUM сообщили в СКР.

Ростовские следователи установили, что Стрельцов вместе с семью лицами в течение нескольких лет совершил преступления в отношении бизнесменов Краснодарского края и Ростовской области. Причиненный ущерб превышает 1 млрд рублей. Членов группировки подозревают в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, подкупе или принуждении к даче показаний или уклонении от дачи показаний и ряде других преступлений.

«В ряде средств массовой информации неоднократно озвучивались данные о противоправной деятельности Фёдора Стрельцова, которого они порой называют «серым кардиналом Цапков, не участвовавшим в кровавых расправах» и «финансистом по прозвищу Федя Обнал». Вместе с тем отмечалось давление, оказываемое на потерпевших и свидетелей преступлений, что, безусловно, сказывается на ходе предварительного следствия», — говорится в сообщении.

Следователи намерены установить всех потерпевших и привлечь к уголовной ответственности каждого участника группировки.