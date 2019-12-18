Бухарест, , 19:10 — REGNUM Пять человек пострадали при столкновении пассажирского и грузового поездов в Румынии. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба Инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Прахова.

Железнодорожный инцидент произошёл в румынском городе Плоешти. По предварительным данным, машинист товарного поезда не принял во внимание сигнал остановки и допустил столкновение с пассажирским поездом, осуществляющим перевозки между городами Плоешти и Бухарест.

При столкновении оба поезда сошли с рельсов. В результате ЧП пострадали пять человек, им была оказана медицинская помощь.

В настоящее время движение на отрезке дороги в районе Плоешти заблокировано. На месте происшествия работают представители экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сходе с рельсов двух вагонов грузового поезда в Узбекистане.

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