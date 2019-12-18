Ташкент, , 18:29 — REGNUM Тела двух рабочих, погибших при обрушении грунта во время строительства метрополитена, извлекли спасатели в городе Ташкенте. Об этом 18 декабря сообщил журналистам представитель администрации города в Узбекистане.

Обрушение 250 кубометров грунта произошло около 10:00 (08:00 мск) при строительстве участка Юнусабадской линии метрополитена в Ташкенте. Предварительной причиной обрушения названы сильные осадки.

В результате обрушения два человека погибли, ещё трое числятся пропавшими без вести. По последним данным, спасателям удалось раскопать только треть завала.

В Узбекистане по распоряжению правительства была создана специальная правительственная комиссия по расследованию причин и последствий аварии, а также для оказания помощи семьям пострадавших.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обрушении грунта в строящейся линии метрополитена в столице Узбекистана городе Ташкенте.

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