Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 18:19 — REGNUM На Ямале возобновлено расследование дела о травмировании двух рабочих на месторождении около Тарко-Сале Пуровского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Отмечается, что мастер строительных и монтажных работ АО «Ленгазспецстрой» 1 июля 2019 года дал подчинённым задание на демонтаж льда в резервуаре насосной станции с применением газовой горелки, не оформив наряд-допуск на производство огневых работ. В итоге произошло воспламенение газовоздушной смеси с последующим взрывом от которого два работника получили тяжёлые ожоги тела.

По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

В сентябре 2019 года старшим следователем Пуровского межрайонного следственного отдела СУ СК России по ЯНАО было направлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа. Данное ходатайство было районным судом удовлетворено.

Прокурор обжаловал незаконное судебное решение в апелляционном порядке. Вышестоящая инстанция отменила решение Пуровского районного суда и постановила вернуть материалы дела на доследование.

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