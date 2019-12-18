Москва, , 17:44 — REGNUM Пассажирский самолёт Boeing, вылетевший из Москвы в Оренбург, вынужден был вернуться в аэропорт «Шереметьево». Об этом 18 декабря сообщил журналистам источник в экстренных службах.

После вылета авиалайнера из московского аэропорта «Шереметьево» экипаж самолёта доложил о возвращении в аэропорт вылета. По предварительным данным, причиной для возвращения послужил посторонний шум в кабине пилотов.

Самолёт совершил посадку в штатном режиме. Пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящее время устанавливаются причины возвращения самолёта.

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