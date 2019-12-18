Москва, , 17:34 — REGNUM Росгвардия опровергла слухи о том, что руководство одной из больниц Москвы вызвало сотрудников Росгвардии для решения кадровых вопросов. С соответствующим заявлением 18 декабря выступил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«Некоторые СМИ, пользуясь слухами, распространяемыми в сети Интернет так называемыми общественными активистами, опубликовали заведомо ложную информацию о том, что руководство одной из столичных больниц якобы вызвало сотрудников Росгвардии для решения кадровых вопросов. Данные сообщения не соответствуют действительности», — заявил Грибакин.

В действительности экипаж вневедомственной охраны прибыл в столичную больницу после того, как на охраняемом объекте сработала тревожная сигнализация.

«Кнопку тревожной сигнализации, которой оборудован пост охраны медицинского учреждения, нажал работник охранного предприятия. Убедившись в том, что никаких противоправных действий на охраняемом объекте не совершается, сотрудники Росгвардии убыли на маршрут патрулирования», — указал Грибакин.

«Очевидно, что авторы публикаций намеренно искажают факты и пользуются непроверенными данными», — добавил он.

Ранее со ссылкой на лидера профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой СМИ распространили информацию о том, что сотрудники Росгвардии приехали в гинекологическую больницу №11 и с автоматами в руках выстроились в коридоре медучреждения. Сообщалось, будто силовиков вызвал главный врач больницы Всеволод Галкин, который под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения вынуждал врачей увольняться.