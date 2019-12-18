Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 17:27 — REGNUM Ямалец подозревается в склонении подростков к употреблению наркотических средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, в Новом Уренгое в октябре 2019 года 27-летний местный житель в компании предложил двум 15-летним девушкам наркотики.

По факту он обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ («Склонение несовершеннолетних к употреблению наркотических средств»).

Устанавливаются все обстоятельства преступления.