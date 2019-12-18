Семилуки, Воронежская область, , 17:10 — REGNUM 47-летний заключённый одной из колоний Воронежской области осуждён на 13,5 лет лишения свободы за совершение развратных действий в отношении детей, а также распространение детской порнографии и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, сообщил 18 декабря корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов. Преступления мужчина совершал не выходя из колонии — с помощью мобильного телефона.

Как установлено судом, 47-летний Дмитрий Налимов, находясь в исправительной колонии строгого режима в городе Семилуки за изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера, в 2016—2017 годах при помощи мобильного телефона выходил в соцсеть «Вконтакте», где осуществлял переписку с малолетними девочками. Мужчина, угрожая и шантажируя детей, заставлял детей фотографироваться и записывать видео в обнаженном виде и отправлять эти фотографии и записи ему. После этого он распространял эти материалы в этой же социальной сети, отправляя их подругам девочек.

Решением суда Налимову за совершённые преступления назначено наказание в виде 13 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Также следственные органы внесли представление начальнику исправительного учреждения об устранении выявленных нарушений по факту использования осужденным средств мобильной связи и недопущении их впредь.