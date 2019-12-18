Бишкек, , 17:01 — REGNUM Вооруженный пистолетом гражданин Киргизии захватил заложников в филиале одного из банков в Анталии, передает «Кабар» со ссылкой на турецкие СМИ.

Оцепившая место преступления полиция потребовала от него отпустить заложников и сдаться, однако мужчина отказался подчиняться и заявил, что помимо пистолета у него есть самодельное взрывное устройство.

После долгих переговоров представители правопорядка смогли убедить киргизстанца отказаться от преступных помыслов и сдаться, после чего он был арестован и доставлен в полицейский участок.