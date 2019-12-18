Ярославль, , 16:59 — REGNUM В Ярославской области 19 декабря ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого будут достигать 20−25 м/с. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Ветер 76.mchs.gov.ru

Усиление ветра будут сопровождать небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ожидается гололедица.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта на автодорогах федерального и местного значения, увеличением количества ДТП. Также прогнозируется повреждения (обрывы) ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных широкоформатных, ветхих крыш и конструкций, нарушения в системе ЖКХ, ограничения при проведении аварийно-восстановительных работ», — сообщили в Главном управлении МЧС по Ярославской области.

В октябре в Ярославской области сильный ветер привел к массовым отключениям электроэнергии из-за обрывов проводов. На ряде домов ветром сорвало крыши.

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