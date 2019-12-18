Ярославль, 18 декабря 2019, 16:59 — REGNUM В Ярославской области 19 декабря ожидается усиление северо-западного ветра, порывы которого будут достигать 20−25 м/с. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
Усиление ветра будут сопровождать небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ожидается гололедица.
В октябре в Ярославской области сильный ветер привел к массовым отключениям электроэнергии из-за обрывов проводов. На ряде домов ветром сорвало крыши.
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