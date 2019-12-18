18 Декабря
17:02
Предупреждение ГУ МЧС по Москве. Фото: mchs.ru
17:01
«Оранжевый» уровень опасности объявлен и в ряде других регионов Центральной России, а именно — в Московской, Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях. Там скорость ветра может достичь 25 метров в секунду.
17:00
https://twitter.com/gucodd/status/1207281390343147520
Предупреждение Центра организации дорожного движения в Twitter.
16:58
Будьте осторожны: воронежцев предупредили о сильном ветре
О сильном ветре жителей предупреждают и в других регионах, например, в Воронежской области.