18 Декабря
 
17:02

Предупреждение ГУ МЧС по Москве. Фото: mchs.ru

17:01

«Оранжевый» уровень опасности объявлен и в ряде других регионов Центральной России, а именно — в Московской, Тверской, Ярославской, Ивановской и Костромской областях. Там скорость ветра может достичь 25 метров в секунду.

17:00

https://twitter.com/gucodd/status/1207281390343147520

Предупреждение Центра организации дорожного движения в Twitter.

16:58

Будьте осторожны: воронежцев предупредили о сильном ветре

О сильном ветре жителей предупреждают и в других регионах, например, в Воронежской области.