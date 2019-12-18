Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве выпустила экстренное сообщение о неблагоприятных погодных условиях в столице. Как сообщает ведомство, в Москве ожидается усиление ветра.

Экстренное сообщение будет действовать с полуночи и до 21 часа 19 декабря. Синоптики ожидают сильные порывы ветра до 22 метров в секунду. Спасатели попросили жителей и гостей столицы соблюдать бдительность, обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Автолюбителей просят быть внимательными на дорогах, а также избегать внезапных манёвров и снижать скорость движения.

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