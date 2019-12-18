Канберра, , 16:54 — REGNUM На территории Австралии температура воздуха превзошла предыдущий рекорд, достигнув отметки +41 по шкале Цельсия, сообщает 18 декабря Associated Press.

В частности, вечером 17 декабря метеорологи зафиксировали среднюю температуру по всей стране, равную +40,9 по шкале Цельсия.

Таким образом, превзойдён температурный рекорд 7 января 2013 года, когда термометр показывал +40,3 по Цельсию.

Австралийские метеорологи считают, что жара на территории страны будет усиливаться ещё.

Стоит отметить, что максимальная температура +47,7 по шкале Цельсия была зафиксирована 18 декабря в австралийском штате Квинсленд.

Как сообщало ИА REGNUM, аномальная жара в Австралии провоцирует десятки лесных пожаров.

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