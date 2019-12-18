Волгоград, , 16:40 — REGNUM Трансформаторная подстанция загорелась 18 декабря на заводе «Титан-Баррикады» в Волгограде, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Пожарным пришлось ликвидировать возгорание на площади около 150 кв. м. Из-за технологической аварии пригородный посёлок Нижние Баррикады на несколько часов остался без воды и электричества.

По предварительным данным спасателей, погибших и пострадавших нет. В пресс-службе ПАО «МРСК Юга» заявили, что технологическое нарушение на подстанции «Баррикадная-2» произошло по причине короткого замыкания с последующим возгоранием закрытого распределительного устройства 6 кВ. Оборудование находится на балансе завода «Титан-Баррикады» — пожар привёл к отключению двух линий 110 кВ и обесточивание двух подстанций на территории предприятия.

Потребители дочернего зависимого общества ПАО «ВМЭС» (бренд «Россети Юг — Волгоград»), энергоснабжение которых было нарушено в результате инцидента, подключены по резервной схеме электроснабжения. Социально значимые объекты запитаны от резервных источников энергоснабжения.