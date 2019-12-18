Екатеринбург, , 16:36 — REGNUM В Екатеринбурге представитель регионального отделения всероссийской общественной организации «Суть времени» Артём Брусницын обратился в полицию из-за угроз расправой, которые он получил по телефону. Это произошло после того, как им была подана заявка на аукцион по аренде помещения, который проводит министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Речь идёт об одном из помещений по адресу ул. Розы Люксембург, 19. Звонок с угрозами поступил днём 18 декабря, а аукцион состоится 19 декабря в 11:00 по местному времени.

Представитель движения «Суть времени» намеревается арендовать данное помещение для организации культурного центра, чтобы проводить литературные клубы, вечера для любителей отечественной истории и обсуждения классических фильмов мирового кинематографа.

Как сообщил Артём Брусницын, ему позвонил неизвестный и настоятельно рекомендовал отказаться от участия в торгах за право аренды помещения.

«Звонивший сам не представился, но меня назвал по имени и отчеству. А после этого заявил, мол, вы тут участвуете в одном «гуманном тендере», так мы рекомендуем вам сняться, иначе мы примем меры, и у вас будут проблемы», — сообщил Артём Брусницын.

Общественник предполагает, что звонить мог представитель другого участника торгов.

«Нас интересует ряд вопросов. Каким образом конкурент узнал телефон заявителя, откуда произошла утечка? Заявку я делал от своего имени, информация об этом никак не распространялась. Далее, сам факт угроз. Правоохранительные органы должны проверить информацию и дать правовую оценку сложившейся ситуации. Эти попытки устроить «лихие 90-е» необходимо пресекать на корню. Мы этого так не оставим», — заявил Артём Брусницын.

Общественник сообщил, что также намерен обратиться в прокуратуру, представив детализацию телефонного разговора и другую необходимую для скорейшей проверки информацию.