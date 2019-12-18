Екатеринбург, 18 декабря 2019, 16:36 — REGNUM В Екатеринбурге представитель регионального отделения всероссийской общественной организации «Суть времени» Артём Брусницын обратился в полицию из-за угроз расправой, которые он получил по телефону. Это произошло после того, как им была подана заявка на аукцион по аренде помещения, который проводит министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Речь идёт об одном из помещений по адресу ул. Розы Люксембург, 19. Звонок с угрозами поступил днём 18 декабря, а аукцион состоится 19 декабря в 11:00 по местному времени.
Представитель движения «Суть времени» намеревается арендовать данное помещение для организации культурного центра, чтобы проводить литературные клубы, вечера для любителей отечественной истории и обсуждения классических фильмов мирового кинематографа.
Как сообщил Артём Брусницын, ему позвонил неизвестный и настоятельно рекомендовал отказаться от участия в торгах за право аренды помещения.
Общественник предполагает, что звонить мог представитель другого участника торгов.
Общественник сообщил, что также намерен обратиться в прокуратуру, представив детализацию телефонного разговора и другую необходимую для скорейшей проверки информацию.