Киев, , 16:32 — REGNUM В районе западной границы Украины обнаружены тела четырёх сотрудников СБУ, пропавших без вести несколько дней назад в Закарпатье, сообщает 18 декабря издание «Аргументы недели».

Все четверо входили в состав оперативной группы СБУ, выполнявшей некую задачу на территории Закарпатья.

Их тела были найдены в овраге недалеко от села Малая Копаня, в Виноградовском районе. Все четверо были убиты выстрелами в голову.

По неофициальным данным, на телах имеются следы пыток и удушения.

Причины и подробности убийства выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, украинское Закарпатье уже несколько лет является крупным центром контрабанды и нелегальной добычи янтаря.

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