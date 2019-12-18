Киев, 18 декабря 2019, 16:32 — REGNUM В районе западной границы Украины обнаружены тела четырёх сотрудников СБУ, пропавших без вести несколько дней назад в Закарпатье, сообщает 18 декабря издание «Аргументы недели».
Все четверо входили в состав оперативной группы СБУ, выполнявшей некую задачу на территории Закарпатья.
Их тела были найдены в овраге недалеко от села Малая Копаня, в Виноградовском районе. Все четверо были убиты выстрелами в голову.
По неофициальным данным, на телах имеются следы пыток и удушения.
Причины и подробности убийства выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, украинское Закарпатье уже несколько лет является крупным центром контрабанды и нелегальной добычи янтаря.
Читайте ранее в этом сюжете: Украина и Северная Македония подписали соглашение о безвизе