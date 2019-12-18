Элиста, , 16:25 — REGNUM Следственный комитет опубликовал видео задержания членов террористической ячейки, созданной на территории одной из колоний в Республике Калмыкия.

На кадрах видно, как сотрудники ФСБ проводят следственные действия — обыски по месту жительства задержанных, а также задержание подозреваемых.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря СКР сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о создании террористического сообщества и участия в нём в отношении 22 человек. По данным следствия, не позднее 2013 года на территории одной из колоний в Калмыкии была создана террористическая ячейка, в состав которой входило более сотни осуждённых. Руководство колонии оказывало общее покровительство членам указанного террористического сообщества, считают в СК.

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