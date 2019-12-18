Тамбов, , 16:16 — REGNUM Уголовное дело возбудили следственные органы по факту гибели заместителя губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова. Об этом стало известно 18 декабря. В числе версий следствие рассматривает доведение до самоубийства.

«Обстоятельства гибели бывшего чиновника устанавливаются в рамках возбужденного уголовного дела», — цитирует ТАСС старшего помощника руководителя следственного управления СК по Тамбовской области Елену Кярсна.

Как сообщало ИА REGNUM, Глеб Чулков, находившийся под домашним арестом по делу о мошенничестве, погиб 8 декабря. Следственные органы начали процессуальную проверку. Позже в СМИ попало предсмертное письмо чиновника.

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