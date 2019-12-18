Саратов, , 16:10 — REGNUM Саратовский областной суд, рассмотрев ходатайство главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, принял решение об избрании заочно меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении мирового судьи судебного участка № 1 Балашовского района Саратовской области в отставке. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СР по региону.

В отношении бывшего судьи в апреле Быстрыкин возбудил уголовное дело по 23 эпизодам, соответствующим ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации»), 1 эпизоду по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, за совершение заведомо незаконных действий»), 10 эпизодам по ч. 4 ст. 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий»), 3 эпизодам п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации, в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий»).

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

ИА REGNUM напоминает, по версии следствия, являясь мировым судьей, подозреваемая в период с 2011 по 2014 год получала взятки за вынесение решений о признании права собственности на объекты недвижимости за конкретными лицами в Балашове и одноименном районе. При этом решения выносились без возбуждения гражданских дел и при несоблюдении процедуры гражданско-правовых споров, установленной Гражданским процессуальным кодексом РФ.