Уфа, , 16:12 — REGNUM Уголовное дело по факту обнаружения тела 12-летней девочки во время пожара в бытовом вагончике возбуждено в Башкирии. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящий момент следователи выясняют причины смерти ребенка. По результатам расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, которым могут быть причастны к совершению преступления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что утром 16 декабря текущего года во время пожара в бытовом вагончике на улице Заречная деревни Тавтиманово Иглинского района было обнаружено тело 12-летней девочки.