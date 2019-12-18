Саратов, , 15:58 — REGNUM В Саратове на улице Пензенская произошло падение стрелы башенного крана. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

В результате обрушения со строительных лесов упали двое рабочих. В настоящее время пострадавшие госпитализированы в первую Городскую клиническую больницу. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря на проезжую часть рухнул башенный кран в свердловском Карпинске. В результате ЧП крановщик получил травмы. Его доставили в больницу. При падении крана оказались повреждены линии электролпередачи.