Гонконг, Китай, , 15:59 — REGNUM Не менее шести человек погибли и ещё 39 пострадали в результате ДТП с участием двухэтажного автобуса в Гонконге. Об этом 18 декабря сообщает газета South China Morning Post.

По данным источника, ДТП произошло в пригороде Гонконга Шэн Шуй у границы с материковым Китаем. Двухэтажный автобус двигался по скоростному шоссе и, потеряв управление, врезался в дерево.

Также сообщается, что пять человек из числа пассажиров скончались на месте и ещё она пострадавшая — позднее в больнице.

Кроме этого, указывается, что на место ДТП было стянуто 10 пожарных автомобилей и 16 машин скорой помощи, спасатели доставали пассажиров из верхнего яруса покореженного автобуса с помощью лестниц.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм выразила свои соболезнования в связи с самым крупным за последние месяцы ДТП в городе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее произошел пожар после ДТП на внутреннем кольце КАД Санкт-Петербурга с участием иномарки и автобуса ПАЗ дорожных рабочих.