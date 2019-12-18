Уфа, , 16:00 — REGNUM Директора турфирмы Five Stars обвиняют в Башкирии в присвоении более 24 млн рублей. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, руководитель туристического агентства Five Stars с декабря 2017 по сентябрь прошлого года получила в качестве оплаты за туристические путевки в другие страны от 177 клиентов свыше 20 млн рублей. Эти деньги обвиняемая потратила по своему усмотрению.

Заявление в полицию написали потерпевшие, когда узнали, что туристическое агентство не оплатило их путевки и на отдых они не полетят. Помимо этого, женщину обвиняют в хищении денег своих коллег на сумму свыше 4,1 млн рублей.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Сообщается, что обвиняемая признала вину и возместила ущерб в размере 1,5 млн рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд Уфы для рассмотрения по существу.