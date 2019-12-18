Киев, , 15:57 — REGNUM Семнадцать силовиков были доставлены в больницы Киева после стычек с протестующими возле Верховной рады 17 декабря. Такие данные привёл первый замглавы МВД Украины Сергей Яровой, сообщает 18 декабря пресс-служба ведомства.

Травмы получили 23 сотрудника полиции и Нацгвардии Украины. Двенадцати полицейским и пятерым гвардейцам потребовалась госпитализация, уточнил замминистра.

Кроме того, 11 граждан, включая одного журналиста, обратились за медицинской помощью. Яровой напомнил, что организаторам протестных акций стоит помнить о ценности жизней и здоровья людей по сравнению с политическими лозунгами.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Киеве началась акция протеста против законопроекта о земельной реформе. Митинг перерос в столкновения с правоохранителями. Верховная рада отложила рассмотрение законопроекта до будущего года.

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