Энгельс, Саратовская область, , 15:52 — REGNUM В Энгельсе произошел порыв трубы около центрального теплового пункта, в связи с чем без горячей воды и тепла остались жители 76 многоквартирных домов, два детских сада и образовательный центр. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

В настоящее время специалисты устраняют последствия коммунальной аварии. Ожидается, что работы будут завершены к 18:00 по местному времени. Всего в зону отключение ресурсов попали 12 530 человек. На участке работают две аварийные бригады и шесть единиц техники.

В настоящее время температура воздуха в Энгельсе составляет +2°С.