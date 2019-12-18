Уфа, , 15:51 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Башкирии по факту исчезновения 270 тонн взрывчатых веществ с оборонного завода ФКП «Авангард» в Стерлитамаке. Об этом 18 декабря сообщил заместитель генерального директора по экономической безопасности предприятия Алексей Ершов в интервью корреспондентам «Интерфакс».

По его словам, стражи порядка возбудили уголовное дело признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.158 УК РФ (хищение в особо крупном размере). По словам собеседника, речь идет о пропавших порохах, который завод получал от утилизации боеприпасов и должен был передавать Минобороны РФ. Согласно имеющейся документации, пороха заказчику не передавались.

По словам Алексея Ершова, пороха по заказу Минобороны РФ были переработаны на предприятии в промышленное взрывчатое вещество, которое в свою очередь было продано «сторонней организации» в прошлом году. При этом, при проведении инвентаризации 11 апреля текущего года пороха числились на складе.

По словам собеседника, в настоящий момент завод не может передать переработанные вещества Минобороны РФ и «отчитаться по исполнению государственного оборонного заказа».

По информации журналистов, бывший директор завода «Авангард» Азгат Ибрагимов, который руководил заводом до марта текущего года, отрицает факт хищения взрывчатых веществ.

По его словам, с момента начала его работы на заводе с 2005 года по настоящее время к заводу не было никаких замечаний, поскольку все контракты были исполнены. Этот контракт не является закрытым и исполненным. «Если контракт не закрыт, какие могут быть хищения? Есть сторона, которая может быть потерпевшей в деле — Минобороны. Никаких претензий со стороны потерпевших нет», — сообщил бывший директор «Авангард» корреспондентам агентства.

Азгат Ибрагимов заметил, что это государственный контракт, предусматривал утилизацию не пороха, а баллиститного ракетного топлива. Оно же не относится к взрывчатым веществам, поэтому может быть утилизировано путем сжигания по регламенту, который согласовывается с Минобороны РФ.

По словам Ибрагимова, из баллистического топлива невозможно сделать взрывчатку. Можно сделать только пожар, потом, что оно является горючим веществом. Поэтому его нельзя хранить на складе. Поэтому оно либо сразу же уничтожается, либо перерабатывается.

Кроме этого, собеседник сообщил, что увезти топливо с режимного предприятия невозможно, поскольку работает система контроля перемещений грузов. Более того, кража данных отходов бессмысленна, поскольку их переработкой занимается только завод «Авангард».

По словам бывшего директора завода, переработав 276 тонн топлива, стоимость одной тонны которого стоит 1 рубль, завод получил новую продукцию, продав ее за более чем 14 млн рублей. Доходы от этой сделки поступили на расчетный счет предприятия.

По словам Ибрагимова, уголовное дело было возбуждено из-за того, что он отказался ходатайствовать в арбитражном суде о подписании с одной из компаний Москвы мирового соглашения, согласно которому «Авангард» должен был бы выплатить 84,5 млн рублей.

«Это связано с моим отказом участвовать в преступлении — передаче денег гособоронзаказа в пользу частной компании, которая с 2006 года меня преследует через силовые структуры», — сказал Ибрагимов.

Ибрагимов также пояснил, что «Авангард» расторгнул с ним контракт в марте текущего года. Но он оспорил приказ об его увольнении в суде и сейчас добивается восстановления в должности.

Сообщается, что комментариев от МВД по поводу возбуждения уголовного дела пока нет.