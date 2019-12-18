Анкара, , 15:33 — REGNUM Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» 139 членов Рабочей партии Курдистана во время спецоперации на юго-востоке страны, об этом 18 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, боевые действия против курдских повстанцев начались 17 августа 2019 года в ряде провинций страны, в частности, в провинциях Ван, Хаккяри, Ширнак, Мардин, Батман.

Помимо уничтожения живой силы противника были также уничтожены 321 укрытий и складов, изъято значительное количество стрелкового оружия и боеприпасов.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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