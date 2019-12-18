Стерлитамак, Башкирия, , 15:17 — REGNUM По факту исчезновения 270 тонн взрывчатых веществ с оборонного завода ФКП «Авангард» в Стерлитамаке возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 («Хищение в особо крупном размере»). Об этом заявил замглавы завода по экономической безопасности Алексей Ершов.

«Речь идет о порохах, которые завод получал от утилизации боеприпасов и должен был передавать заказчику», — цитирует представителя предприятия «Интерфакс». Он добавил, что указанные вещества Минобороны РФ по имеющимся документам переданы не были.

Ершов уточнил, что вещества были переработаны на заводе по заказу военного ведомства в промышленную взрывчатку, а в 2018 году её продали «сторонней организации». На момент инвентаризации 11 апреля 2019 года, «пороха числились на складе завода».

В то же время бывший директор предприятия Азгат Ибрагимов, который возглавлял завод до марта 2019 года, отрицает сам факт хищения. По его словам, до марта текущего года все контракты исполнены.

«Этот контракт — он не исполнен, не закрыт. Если контракт не закрыт, какие могут быть хищения? Есть сторона, которая может быть потерпевшей в деле — Минобороны. Никаких претензий со стороны потерпевших нет», — заявил бывший директор «Авангарда».

Как сообщало ИА REGNUM, об исчезновении взрывчатых веществ с предприятия стало известно 17 декабря.

«Хочется верить, что это не совсем так и взрывчатка не всплывет неожиданно где-то в неподходящем для этого месте. По большому счету выявленная недостача в значительной части образовалась не в реальности, а только на бумаге, в результате приписок и некачественной отчетности», — отмечал эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя пропажу на оборонном заводе.