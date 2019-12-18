Москва, , 15:08 — REGNUM Закон об уточнении правил уплаты курортного сбора Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент 18 декабря.

Нововведение коснется эксперимента по уплате курортного сбора, который действует на территории Алтайского, Краснодарского и Ставропольского края, а также в республике Крым. Речь идет о дополнительной плате, которую уплачивают туристы, посещающие регион. Собранные средства предполагается направлять на развитие необходимой для туризма инфраструктуры.

Между тем, как отмечают авторы инициативы, банки стали собирать комиссию за перечисление сбора в региональные бюджета. Это создают дополнительную нагрузку на операторов курортного сбора, поэтому правительство предложило отменить комиссию с курортного сбора. Депутаты такую идею поддержали.