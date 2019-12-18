Сургут, Югра, 18 декабря 2019, 15:06 — REGNUM В Югре возбуждено уголовное дело по факту ложного доноса заключённого одной из исправительных колоний на сотрудника исправительного учреждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.
Установлено, что заключённый исправительной колонии Сургута заявил в правоохранительные органы, что был избит сотрудником колонии во время обыска в камере.
Следствие выяснило, что обвинённый сотрудник колонии участия в обыске на названную дату не принимал, телесные повреждения осуждённому никто не наносил, что подтверждается записями с камер видеонаблюдения. Кроме того, заявитель не обращался за медицинской помощью.
Против заключённого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»).