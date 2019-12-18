Москва, , 15:00 — REGNUM Следователи обыскали кабинет замглавы УФСИН по Калмыкии в рамках расследования уголовного дела о ячейке террористов в колонии, сообщила 18 декабря официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, в колонии №2 была вскрыта террористическая ячейка, которая состояла из более чем 100 осужденных. При этом руководство исправительного учреждения за взятки покровительствовало исламистам, считают следователи.

В рамках расследования этого дела в этой колонии, а также на территориях Калмыкии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и Волгоградской области были проведены обыски.

«В том числе обыски по местам жительства подозреваемых и их близких родственников, а также в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН по Калмыкии», — сказала Петренко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, ячейка действовала уже несколько лет — её создал уроженец Дагестана, который отбывал наказание в ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия за незаконный оборот оружия, ещё в 2013 году. За этот период в её состав вошли, считают следователи, более сотни осуждённых. Возбуждено уголовное дело в отношении 22 человек.

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