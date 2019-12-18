Уфа, , 14:47 — REGNUM Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии на трассе М5 «Урал» в Башкирии. Об этом 18 декабря сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла 18 декабря на 1345 км автодороги М5 «Урал». 56-летняя жительница Башкирии, управляя автомобилем «Шевроле Авео», ехала со стороны Уфы в сторону Туймазы. Ее машина столкнулась с ехавшим на встречу автомобилем «Шевроле Клан», а после этого на автомашина «Шевроле Авео» столкнулся с «Фольксваген Джетта».

Гильмутдинов отметил, что в аварии водитель «Шевроле Авео» скончалась на месте происшествия от полученных травм. 32-летний водитель «Фольксвагена» был госпитализирован в больницу, где ему диагностировали перелом ноги.

В настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.