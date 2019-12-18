Элиста, , 14:36 — REGNUM Более сотни осуждённых входили в террористическую ячейку, созданную в одной из колоний на территории Республики Калмыкии одним из отбывающих наказание. Об этом сообщила 18 декабря пресс-служба СКР. Возбуждено уголовное дело в отношении 22 лиц по чч. 1 и 2 ст. 205.4 УК РФ («Создание террористического сообщества и участие в нём»).

По данным следствия, ячейка действовала уже несколько лет — её создал уроженец Республики Дагестан, который отбывал наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия за незаконный оборот оружия, ещё в 2013 году. За этот период в её состав вошли, считают следователи, более сотни осуждённых.

Руководство колонии, сообщили в СКР, «за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам указанного террористического сообщества».

Правоохранители на данный момент провели обыски в Калмыкии, на территории колонии, а также в Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Краснодарском крае и Волгоградской области проведены масштабные мероприятия. Обыски проведены по местам жительства подозреваемых и их близких родственников, в служебном кабинете первого заместителя начальника УФСИН России по Республике Калмыкия. Задержаны пять лиц. Трое участников сообщества были ликвидированы в 2014 — 2015 году на территории Республики Дагестан.