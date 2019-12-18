Красное Село, Санкт-Петербург, , 14:24 — REGNUM Десять многоквартирных домов остались без света из-за технологического нарушения на линии 6 кВ в Красном Селе (входит в состав Санкт-Петербурга). Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала представитель ПАО «Ленэнерго».

Отключение света произошло около 13:00 дня в среду 18 декабря в Красносельском районе Петербурга после технологического нарушения на линии 6 кВ. Без света остались 10 жилых домов. В настоящий момент специалисты «Ленэнерго» ведут восстановительные работы.

«Бригады компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении и ведут ремонтные работы. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», — пояснили в пресс-службе ПАО.