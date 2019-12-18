Тобольский район, Тюменская область, , 14:16 — REGNUM В Тобольском районе Тюменской области проводится проверка по факту гибели мужчины в палатке в результате отравления газом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном СУ СКР.

Трагедия произошла 14 декабря 2019 года. В палатке на льду реки Иртыш в районе деревни Малая Зоркальцева Тобольского района днём были обнаружены два рыбака в бессознательном состоянии. Одного из них удалось спасти, другой скончался.

Установлено, что рыбаки из Свердловской области отправились на реку Иртыш. Там разбили палатку. В целях обогрева установили газовую горелку, после чего у мужчин произошло острое отравление продуктами горения пропана.

Следователями в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.