Шахты, Ростовская область, , 14:15 — REGNUM Десятки жителей города Шахты Ростовской области отравились роллами. Часть пострадавших госпитализированы. Об этом сообщают горожане в социальных сетях.

Как минимум пять человек обратились за помощью к медикам, пишет «Интерфакс». У всех горожан, сделавшим заказ в одной и той же сети магазинов, одинаковые симптомы — высокая температура, рвота и диарея.

Пострадавшие намерены обратиться в прокуратуру, уточняет издание «Блокнот». Вероятно, сеть магазинов, осуществляющую доставку роллов, в ближайшее время проверят сотрудники Роспотребнадзора.