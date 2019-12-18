Самара, , 14:16 — REGNUM Мужчину в Самаре обвиняют в стрельбе из травматического пистолета. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба ГУ МДВ по Самарской области.

По версии следствия, обвиняемый на веранде заведения общепита по улице Галактионовской стал участником конфликта, в ходе которого он вышел из заведения и достал из транспортного средства травматический пистолет. После этого он вернулся в здание. Обвиняемый несколько раз выстрелил в стену. Одна пуля отрекошетили и попала в ногу стоящей рядом девушки. После этого обвиняемый скрылся на своей автомашине.

Отмечается, что стражи порядка, просмотрев записи с видеокамер, установили транспортное средство обвиняемого. Вскоре им стало известно место прописки и фактического проживания мужчины. В ходе опроса 28-летний обвиняемый признал свою вину и отдал полицейским травматический пистолет.

Сообщается, что в начале прошлого года мужчина заявлял об утере оружия и заплатил административный штраф за его утерю, поэтому на момент происшествия данный травматический пистолет значился в розыске.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.