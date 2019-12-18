Тбилиси, 18 декабря 2019, 14:12 — REGNUM Еще один подросток в Грузии нанес себе увечья. Об этом 18 декабря рассказала глава Службы государственного инспектора Лонда Толорая, сообщает Первый канал Грузинского телевидения.
«Подтверждаю факт, что 15-летний ребенок нанес себе увечья. Следствие продолжается», — сказала Толорая журналистам.
По данным журналистов агентства, пострадавшей является 15-летняя девочка. Сообщается, что ученица нанесла себе увечья якобы после того, как педагоги заставили ее показать переписку с подростком, совершившим 12 декабря попытку самоубийства.
Как передавало ИА REGNUM, в Тбилиси разгорелся скандал после того, как 15-летний ученик одной из столичных школ совершил попытку суицида и умер через несколько дней 17 декабря. Родители и общественность обвиняют в этом сотрудников полиции, которые якобы давили на несовершеннолетнего на допросе, подозревая его в хулиганском поступке в стенах школы.
После смерти подростка в разных городах Грузии начались акции протеста.
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