Грозный, , 14:04 — REGNUM В Чечне произошел пожар в одном из частных домов в Октябрьском районе Грозного. В результате ЧП погибли три человека, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, отметив, что детей среди погибших нет.

Информацию о пожаре подтвердили ИА REGNUM в МЧС. Между тем в официальном сообщении ведомства нет данных о погибших. Сообщается о пострадавших без уточнения их количества.

«По предварительной информации, есть пострадавшие», — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС сообщили также, что пожар возник утром 18 декабря, около 10:15, в одноэтажном частном доме по улице Орцуева (Степная). В настоящее время он потушен. На месте ведутся следственные действия, уточняются все обстоятельства пожара.