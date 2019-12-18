Пхаджу, Южная Корея, , 13:52 — REGNUM В Южной Корее продолжают фиксировать гибель диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, туша дикого кабана была обнаружена 16 декабря возле специального ограждения недалеко от города Пхаджу провинции Кёнгидо.

Специалисты отмечают, что это семнадцатый случай обнаружения трупов животных в окрестностях города. В настоящее время число случаев заражения диких кабанов данным вирусом увеличилось до сорока семи.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека опасности не предоставляет.