Ульяновск, , 13:48 — REGNUM В одном из городов Ульяновской области двое мужчин пытались заработать на сдаче в пункт приёма цветмета трубы из теплотрассы. Об этом сообщает МВД по региону.

Инцидент произошёл в Новоульяновске. В полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных распиливают недействующую теплотрассу, они были задержаны прибывшими правоохранителями.

«Предварительно установлено, что двое приятелей, зная о том, что в населённом пункте есть нефункционирующая теплотрасса, для кражи металлических труб и последующей сдачи в пункт приёма цветного металла отпилили часть трубы длиной 15 метров», — говорят в полиции.

По данному факту проводится проверка.

Отметим, что 17 декабря ульяновскими полицейскими составлено 3163 административных протокола, в том числе 21 — за распитие спиртных напитков и появление в пьяном виде в общественных местах, 11 — за мелкое хулиганство, 9 — за курение в общественных местах, 11 — за нарушения правил торговли, 7 — за нарушения в сфере миграции. Также составлено два административных протокола, связанных с реализацией спиртных напитков, изъято 25 литров алкогольной продукции. За минувшие сутки раскрыто два факта причинения тяжкого вреда здоровью, шесть краж, одно мошенничество, одно наркопреступление.