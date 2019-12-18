Ульяновск, 18 декабря 2019, 13:48 — REGNUM В одном из городов Ульяновской области двое мужчин пытались заработать на сдаче в пункт приёма цветмета трубы из теплотрассы. Об этом сообщает МВД по региону.
Инцидент произошёл в Новоульяновске. В полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных распиливают недействующую теплотрассу, они были задержаны прибывшими правоохранителями.
По данному факту проводится проверка.
Отметим, что 17 декабря ульяновскими полицейскими составлено 3163 административных протокола, в том числе 21 — за распитие спиртных напитков и появление в пьяном виде в общественных местах, 11 — за мелкое хулиганство, 9 — за курение в общественных местах, 11 — за нарушения правил торговли, 7 — за нарушения в сфере миграции. Также составлено два административных протокола, связанных с реализацией спиртных напитков, изъято 25 литров алкогольной продукции. За минувшие сутки раскрыто два факта причинения тяжкого вреда здоровью, шесть краж, одно мошенничество, одно наркопреступление.