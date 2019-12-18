Москва, , 13:45 — REGNUM Один из фигурантов дела об угрозе убийства судьи Евгений Ерзунов отправится на скамью подсудимых, об этом 18 декабря сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Заместитель генпрокурора РФ утвердил по данному делу обвинительное заключение. Ерзунов обвиняется по статье «Совершение угрозы убийством в отношении судьи» (ч. 1 ст. 296 УК РФ).

По версии следствия, 16 сентября во время обсуждения в социальных сетях одного из судебных приговоров Ерзунов опубликовал в соцсети «материал, содержащий угрозу убийством в адрес судьи за исполнение им служебных обязанностей». Следствие считает, что угроза поступила в адрес судьи Тверского суда города Москвы Алексея Криворучко.

Помимо Ерзунова, в деле так же фигурируют ещё два человека — Алексей Вересов и Сергей Половец.