Иркутск, 18 декабря 2019, 13:45 — REGNUM Служебные полномочия помогли чиновнице одного из муниципальных образований Куйтунского района Иркутской области присвоить более 90 тысяч рублей.
Как сообщаетрегиональное СУ СК РФ, в ноябре 2018 года обвиняемая подписала распоряжение о выплате ей страховой пенсии по старости в трехкратном размере оплаты труда за счет средств муниципального образования, бюджет которого является дотационным и дефицитным.
Уголовное дело рассматривалось по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой местного самоуправления»).