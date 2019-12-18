Москва, , 13:43 — REGNUM Повестка с вызовом на допрос направлена миллиардеру, основателю группы «Сафмар» Михаилу Гуцериеву. Об этом сообщает 18 декабря телеграм-канал Mash.

Бизнесмена вызвали на допрос в управление МВД на транспорте. Дело касается контрабанды нефтепродуктов и неуплаты налогов, отмечает источник.

Следователи утром застали Гуцериева дома. Он заявил, что сам придёт на беседу, принудительно отправлять его на допрос не стали.

«Дело Гуцериева развивается по модели Магомедовых», — отмечает телеграм-канал «Незыгарь Brief».

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